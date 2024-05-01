İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'

İYİ Parti’de genel başkan Müsavat Dervişoğlu dönemi istifalarla başladı. Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski Kocaeli il başkan yardımcısı Veli Başkurt, Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi adayı Abdülhamit Subaşı, partinin kurucularından Nazmi Ertuğral’ın istifaları partide deprem etkisi yarattı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00
İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'
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Görevi bırakanlar sert eleştiriler yöneltti. Teşkilatların, kurultayda lider adayı olan Koray Aydın’ı desteklediği ifade ediliyordu. Bu nedenle ilk istifaların, teşkilatlar kanadından gelmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet’in ulaştığı bazı parti kaynakları, Aydın’ı destekleyenlerin partiden kopuşunun süreceğini iddia etti. Kurmaylar tarafından da “Partide hızlı bir çöküş var” yorumları yapılıyor. Partililer, yeni genel idare kurulunun (GİK) “ülkü ocakları yönetimi” gibi olduğu eleştirisini yapıyor.

Ayrıca partiden üst düzey bir yetkili de “Yenilginin en büyük nedeni ‘hür ve müstakil’ kararıydı. Ancak bu kararı sonuna dek destekleyen herkes GİK’e girdi. İşbirliğini savunan sadece Mehmet Aslan kaldı. O hatanın bedeli ödenmedi” değerlendirmesinde bulundu.


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