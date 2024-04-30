İYİ Parti’de devir teslim yarın
İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü turda en çok oyu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi çarşamba günü devralacak.
İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,
Çarşamba günü (yarın) İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek devir teslim
töreniyle görevi Meral Akşener’den devralacak.
ANITKABİR’İ ZİYARET EDECEK
Devir teslim töreninin ardından Müsavat Dervişoğlu ve yeni parti yönetimi Anıtkabir’i ziyaret edecek.
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