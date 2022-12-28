İYİ Parti lideri Akşener, İmamoğlu davasından çıkan kararı böyle yorumladı: Cezayı siparişle verdiler

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldi. Yılın son Başkanlık Divanı’nı toplayan Akşener’in gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na, “YSK üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı kararı vardı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hukukçular Akşener’e karar ile ilgili teknik bilgi verdi. Gündemindeki İmamoğlu dosyasına ilişkin hukukçu kurmaylarına, “Karar bozulur mu bozulmaz mı?” diye soran Akşener, ilerleyen günlerde neler olabileceğine dair hukuki bilgi aldı. Akşener, kararın açıklanmasına iki gün kala davanın hâkiminin değiştiğine işaret ederek “cezanın siparişle verildiğini” belirtti.

‘TÜRBAN’ DEĞERLENDİRMESİ

Divanın bir diğer gündem maddesi AKP’nin ittifak ortaklarının da imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu anayasa değişikliği teklifi oldu. Genel İdare Kurulu’ndan (GİK), değişikliğe “destek” eğiliminin çıktığı anımsatılırken, mevcut anayasının 24. maddesine eklenmesi öngörülen hükümlere ilişkin görüşler alındı. Divanda ayrıca Afyonkarahisar ile başlayan ve ocak ayında tamamlanması planlanan il kongreleri de gündeme geldi. Toplantıda, İYİ Parti lideri Akşener’in ocak ayında dört hafta sonunda katılacağı 8 il kongresinin planlaması da yapıldı.