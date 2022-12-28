Kılıçdaroğlu ve Akşener, ‘Saraçhane gerilimi’ sonrasında ilk defa bir araya geldi: Buzları eriten buluşma

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrası yapılan Saraçhane mitingi ile başladı.

Mitingde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İmamoğlu beraber görüntü verirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’daydı. Türkiye’ye döndükten sonra Kılıçdaroğlu, “Saraçhane buluşmasının haberini sosyal medya üzerinden öğrendiğini” açıkladı. Bu sürecin ardından iki parti arasında, “İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla” ilgili tartışmalar başlayınca Kılıçdaroğlu, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” diyerek Akşener’e göndermede bulundu.

"BABA-OĞUL" ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu açıklamasından hemen sonra İmamoğlu’nu, partisinin TBMM’deki grup toplantısına davet ederek “yeni bir hamle” yaparken konuşmasında “İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz” ifadelerini kullandı. Akşener de Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesine karşılık Kılıçdaroğlu’na, “Ben, Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Telefonu kapalıydı. Sayın Gültekin Uysal’ı aradım, konuştuk. İzin almaya aramadım. Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları” yanıtını verdi. Akşener adaylıkla ilgili de “Burada içişlerine karışmak yok. 6’lı masa toplandı ve cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘Şunu görevden alın şuraya koyun’ dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız” karşılığını verdi. İki lider arasında tartışma olup olmadığına ilişkin ise Kılıçdaroğlu bu kez, “Meral Akşener ile bir sorunumuz yok. Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O, Akşener’e ‘Abla’ der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız altılı masanın da başkanlarıdır” açıklamasını yaptı.

"TALEP KILIÇDAROĞLU’NDAN"

İki parti arasındaki bu açıklamalar üzerinden tartışmalar gündemdeki yerini korurken, dün sabah saatlerinde sürpriz bir şekilde Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Saat 10.37’de, CHP’den yapılan bilgilendirmede Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşeceği ancak yer ve zamanın belli olmadığı açıklandı. Kulislerde, iki liderin nerede, saat kaçta buluşacağı tartışmaları yapılırken liderlerin önce Meclis’te bir araya geleceği iddia edildi. Ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, katıldığı bir televizyon yayınında, “Görüşme talebi Sayın Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Bugün (dün) gün içinde bir görüşme olacak. Saati henüz belli değil. Bir seçim sürecine girdi Türkiye. Altılı masanın 13. cumhurbaşkanını belirleyeceği iddiası kararlı şekilde devam ediyor. Bu masanın iki önemli partisinin bu birlikteliği, işbirliğini, milletimizin huzurunda açık ve şeffaf iletişimini sürdürmesinin çok önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz” dedi.

"ZORLU’YA NEDEN SORULMADI?"

Zorlu’nun bu açıklaması, TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a soruldu. Özkoç’tan ise görüşmeye ilişkin dikkat çeken şu yanıt geldi:

“İYİ Parti sözcüsü bunu açıklarken nerede ve ne zaman olacağını söylemedi mi? Yani bu kadarını söyledi, diğerini söylemedi mi? Orada niye sorulmadı? Biz böyle bir açıklama yapmadık. Genel başkanlar sık sık görüşüyorlar. Bazen bir araya geliyorlar, bazen telefonla görüşüyorlar. Türkiye’nin ne sorunu varsa, onları görüşüyorlar. Beraber açıklayacaklarını söyledikleri ve kurdukları komisyonlarda biten konular var. Yeri ve zamanı geldiği zaman bunları görüşüyorlar. Gelişmekte olan olayları görüşüyorlar. Biz böyle bir açıklama yapmadık. Bu açıklamayı yapan nerede ve ne zaman olduğunu da açıklar diye düşünüyorum.”

AKŞAM SAATLERİNDE NETLEŞTİ

Dün akşam saatlerinde ise iki liderin bir araya geleceği doğrulandı. Akşener ve Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 19.30’da, Ahlatlıbel’de bir araya geldi. Kulislerde, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na, “adaylıkla ilgili” önerilerini dile getirdiği de ileri sürüldü.

ÖNCE KURMAYLARIYLA GENEL MERKEZDE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün Akşener ile bir araya gelmeden önce partisinin Ankara’daki kurmaylarıyla genel merkezde kısa süreli bir görüşme yapıldı. Ardından iki lider akşam saat 19.30’da Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen ikilinin hem altılı masanın yol haritasını hem de 5 Ocak’ta yapılacak yeni zirveyi masaya yatırdığı öğrenildi. İki liderin görüşmede başörtüsü konusunda AKP ve MHP’nin getirdiği anayasa değişikliğinin de ele alındığı öğrenildi.