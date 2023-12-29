İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara için Servet Avcı ile ilk görüşmesini yaptı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Görüşmenin ardından parti kulisleri hareketlendi. Kurmaylar, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtirken, Avcı’nın adaylığa hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede Avcı’nın, Akşener’e “Ankara’daki önde gelen ülkücü isimlerin desteğini aldığını” ilettiği öne sürüldü. Partinin, yılbaşından sonra 81 ildeki adaylarını hızlıca açıklayacağı belirtilirken, Ankara’da Avcı’nın adaylığının açıklanmasının da uzun sürmeyeceği kaydediliyor. Kurmaylar, Avcı’nın adaylığının Ankara’daki Türk milliyetçilerini birleştireceği yorumunu yapıyor.

Zafer Partisi ve genel seçimler öncesi İYİ Parti’den istifa ederek yeni bir parti kurma hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu’nun da Ankara’da Avcı’yı destekleyeceği belirtiliyor. Parti yönetimi, “Avcı’nın adaylığıyla ‘milliyetçi cephenin’ kurulacağı” değerlendirmesini yapıyor. Öte yandan partide Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasını istemeyenlerin sayısı da dikkat çekiyor. Avcı’nın adaylığının açıklanmasının ardından partideki istifa dalgasının büyüyeceğini iddia ediliyor.

İYİ PARTİ KAMPA GİRİYOR

İYİ Parti, 13-14 Ocak’ta Adana’da yerel seçim kampına girecek. Yerel seçim hazırlıklarının değerlendirileceği kampta genel başkan Meral Akşener’in, partisinin Adana büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Parti, yılbaşından sonra ise Ankara ve İstanbul büyükşehir Belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaşacak.