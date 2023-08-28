İYİ Parti lideri Meral Akşener, cenaze törenine katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANKET A.Ş’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Coşkun’un hayatını kaybeden ağabeyi Dağıstan Coşkun’un cenaze törenine katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden Dağıstan Coşkun için Bala ilçesi Yaylalıözü Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
Akşener, cenaze namazından önce Coşkun’un acılı ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Coşkun’un cenaze namazı, öğle namazını takiben köy camisinde kılındı.
Namazın ardından Coşkun’un naaşı, köy mezarlığına defnedildi.
AKŞENER'E ZORLU VE VURAL EŞLİK ETTİ
Taziye ziyaretinde Meral Akşener’e İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski Ulaştırma Bakanı ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da eşlik etti.
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