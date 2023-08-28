Meral Akşener partisini koruyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

MHP’nin “komşu olalım” içeriğiyle sakatlamaya çaılıştığı İYİ Parti lideri Akşener’in Afyon konuşması, seçimlerden bu yana muhalefet açısından fazla değişen bir şey olmadığını akla getirdi. Odak noktası, genel seçimlerin niye, nasıl kaybedildiği. Oysa AKP ve ortağı MHP, yerel seçimlere yönelik planlamalar yapmaya başladı. Örneğin 100 il, 1000 ilçe.

İYİ Parti’de dikkat çeken, “CHP ve Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettik, gerçek oyumuzu alamadık” inanışı etkisini koruyor. Bunun bir ödünleme mi yoksa gerçek mi olduğu tartışması sanırız bir süre daha gündemde kalacak. Akşener’in Afyon konuşması, parti örgütlerindeki bu inanışı diri tutmayı hedefliyordu. Başarısızlığa “mantıklı ve kendisi dışında bir gerekçe” bulamamak ve buna uygun söylem geliştirememek partinin varlığını riske atabilir. Lider Akşener de bu değerlendirmeyi güçlendirerek partisinin varlığını koruyor.

Oysa biraz geriye gitmekte fayda var. Tarih 8 Aralık 2020. Kılıçdaroğlu 2021 bütçe görüşmelerinde konuşuyor. AKP’li milletvekillerinin, “Aday ol, aday ol” sataşmalarına Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye yanıt veriyor. AKP sıraları suspus, CHP sıraları ayakta alkışlıyor. Ertesi gün emekli general Ali Er aradı: “Yaz bir yere, Kılıçdaroğlu kesin Cumhurbaşkanlığı’na aday olacak.” Süreç de doğruladı...

Ayrıca Akşener’in süreçte sürekli “kazanacak aday” vurgusu yaparak ima yoluyla da olsa Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı belleklerde. “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını bilmiyordum” izlenimi yaratmaya çalışmak gerçekçi durmuyor. En azından Akşener’in siyaset öngörüsünün, Kılıçdaroğlu’nun hedefini tespit ettiğini rahatlıkla düşünebiliriz.

AKP ATAKTA

Muhalefet partileri “birbirlerine muhalefet” ederken karşıdaki blokun farklı planlar içinde olduklarını da bilmek gerek. O yüzden, Akşener’in CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan ve Bahçeli ile aynı yere koyarak “Her parti tek başına seçime girsin” önerisi tamamen etkisiz. Tam tersine AKP ve MHP kurmaylarının, seçimden bir yıl önce yaptıkları “Seçim Yasası” değişikliğinde olduğu gibi incelikli hazırlıklar içinde oldukları haberleri geliyor.

Hatta AKP’nin, YSP ile yerel seçimlere yönelik temas arayışı içinde oldukları duyumunu da ekleyelim. Türkiye’nin siyaset gündemi artık yerel seçimler. Muhalefet partileri geçmiş hesapları ne kadar erken kapatırlarsa o kadar kendileri açısından faydalı.

Akşener’in bıraktığı “açık kapı” olmazsa, “İttifak işi Türkiye’yi uçuruma götürüyor” değerlendirmesi muhalefet için korkutucu olabilir. Akşener’in değerlendirmesi, Türkiye ve muhalefet açısından doğruluk payları içeriyor olabilir. Ancak iktidar blokunun umurunda değil. Gerçek bu, siyasi yarış bu kadar faydacı...

BELEDİYELER NE DURUMDA?

Muhalefet partilerinin kendi adaylarıyla seçime girmesi ne tür sonuçlara yol açar? Bu soruya dikkat kesilip bazı bölgelere çalıştık. Adana, Mersin, Ardahan gibi bölgeleri gözlemleme şansımız oldu. Muhalefet partilerinin genel anlamda ittifak dışında kendi adaylarını gösterme zorunluluğu, “güçlerini ispat” açısından önemseniyor. Bu yalnızca İYİ Parti için değil, eski HDP yeni YSP için de durum böyle.

Ancak Adana, Mersin gibi büyükşehir, Ardahan gibi il belediyelerinde beş yıllık bir de geçmiş oluşmuş. Zeydan Karalar’ın seçmene yaklaşımı bir dengeleme sağlıyor. Vahap Seçer’in Mersin sokaklarındaki etkisini görmüştük. Bir zamanlar devletin kalabalık polis ekibiyle girebildiği mahallelerde önemli kabul görüyor. Ardahan’da Faruk Demir’e olan ilgiyi yakın zamanda gördük. Eşitlikçi yaklaşım sonuç veriyor. Kürt seçmenin CHP’li belediye başkanlarına olumlu yaklaşımı bir gerçek. Bu toplum için ciddi bir kazanım olarak görülmeli. Bu durumu “terörle ilintilendirmek” iktidarın söylemi. Düşünmek lazım; muhalefetin benzer söyleme dönmesi Türkiye’ye, muhalefete ne kaybettirir, kime kazandırır?