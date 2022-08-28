İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den vekillere Tokatköy talimatı: Yıkım ihtimaline karşı alanda olacaklar

28 Ağustos 2022 Pazar, 12:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul’da Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinin ardından Beykoz ilçesini de ziyaret etti.

Halka seslenişinin ardından Akşener’i, kentsel dönüşüm için belediye ekipleri tarafından zorla evleri yıkılan Tokatköy Mahallesi sakinleri karşıladı. Akşener, mahallelinin avukatı Taner Kunt ve mahallelinin sözcüsü Ahmet Kanbur ile konuştu.

Kunt, 100’e yakın dava açtıklarını söyleyerek, bu kapsamda hazırlanan bilirkişi raporlarının mahallelinin lehine olduğunu bildirdi. İçinde eşyalarının olduğu evlerinin yıkılmaya devam ettiğini de anlatan Kunt, belediyenin dava sonuçlarını beklemeden işleme devam ettiğini belirterek pazartesi günü de yıkım çalışmalarının süreceğinin bilgisini aldıklarını söyledi.

TOKATKÖY SÖZCÜSÜ: 6306 SAYILI YASA KALDIRILSIN

Akşener de yanında bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’dan, İYİ Parti İstanbul milletvekilleriyle pazartesi günü bölgeye gitmesini istedi. Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı yasanın kaldırılmasını talep eden Kanbur’a da Akşener, “Şu anda adamlar iş başında. Dolayısıyla bugün ancak durdurma konusunda çalışma yapılabilir” diye yanıt verdi.

“BİN 700 LİRA OLAN ELEKTRİK FATURASI 17 BİN 350 LİRA”

Daha sonra esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, bir börekçi dükkânı işletmecisinin sorunlarını dinledi. İşlerin nasıl gittiğini soran Akşener’e esnaf, zamları örnek vererek “İşler iyi değil. Bin 700 lira olan elektrik faturası bugün 17 bin 350 lira. Kiralar 3’e katlandı” dedi.

“ARTIK BU MESLEĞİ YAPMAKTAN UTANIYORUM”

“Bu mesleği yapmaktan utanıyorum artık” diyen esnaf, bir insanın karnını doyurabilmesinin maliyetinin 100 lira olduğunu söyledi. “İnşallah en kısa zamanda sizi başbakan olarak görürüz. Bu hesabı soracağınıza da eminiz” diyen esnafa Akşener de “Allah beni size karşı mahcup etmesin” diye yanıt verdi.