Meral Akşener'den canlı yayında açıkladı: 'Cumhurbaşkanı adayı...'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "O masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar" dedi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Aday olma konusunda bir problem yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:49
Meral Akşener'den canlı yayında açıkladı: 'Cumhurbaşkanı adayı...'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında 'güçlü bir ihtimal olabilir' diye yanıt vermişti.

İyi Parti lideri Akşener de bugün KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır ile "Gündem Özel'' programında 6'lı masanın cumhurbaşkan adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Temel Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal olabilir” sözlerini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette. Şöyle bir durum var fikri takip önemli. 6 genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.

İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.

Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz. 

Altı birbirinden farklı gelenekten gelen, altı birbirinden farklı değer setlerine sahip siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği ve uyguladığı bir masa orası.''


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