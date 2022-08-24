Tokatköy'de boş binalar yıkılıyor: Yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkuyor

AKP’li Beykoz Belediyesi, önceki gün olduğu gibi bugün de sabahın erken saatlerinde Tokatköy’e geldi. Yetkililer boş binaların yıkılacağını söylemesine karşın, yurttaşlar endişeli.

Şeyda Öztürk
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:41
Tokatköy'de boş binalar yıkılıyor: Yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkuyor
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Beykoz Tokatköy Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Önceki gün mahalleye adete sabah baskını yapan ekipler, yurttaşları evlerinden çıkarmak istemiş, yaşanan olaylar sonucu 27 kişi gözaltına alınmıştı. 

MAHALLE ABLUKA ALTINDA

Bugün de bölgeye boş binaların yıkımı için çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Mahalle abluka altına alındı. Mahallede yaşayan yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkuyor.


Tokatköy kentsel dönüşüm Bina

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