Tokatköy'de boş binalar yıkılıyor: Yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkuyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:41

Beykoz Tokatköy Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Önceki gün mahalleye adete sabah baskını yapan ekipler, yurttaşları evlerinden çıkarmak istemiş, yaşanan olaylar sonucu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

MAHALLE ABLUKA ALTINDA

Bugün de bölgeye boş binaların yıkımı için çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Mahalle abluka altına alındı. Mahallede yaşayan yurttaşlar, sıranın onlara gelmesinden korkuyor.