İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu: 'Sandık milletimizin önüne getirilmeli'

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncuu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok acil bir seçime ihtiyacı olduğunu ve bu seçimin de doğrudan bir erken seçim olması gerektiğini düşündüklerini bildiren Kavuncu, "Böyle bir erken seçim süreci olursa parti olarak bunun destekçisi olacağımızı daha önce de beyan ettik. Sandık, milletimizin önüne getirilmeli ve milletimiz kararını vermeli" diye konuştu.

Türkiye'de artık bir yönetim zafiyeti ve krizinin söz konusu olduğunu ifade eden Kavuncu, şöyle devam etti:

"İmralı'da terör örgütü elebaşıyla ortak sürdürülen süreç milletimizin içine asla sinmemiştir. Bu konuyla alakalı bugün bir açıklama yapıldı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın baş müzakereci olması konusunda DEM Parti TBMM Grup Başkanvekili DEM Parti temsilcisi Sayın Pervin Buldan'ın böyle bir açıklaması oldu. Tabii açıklamanın içeriğinde başka konular da var. Bunlardan bir tanesi, ısrarla Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'a toplumun beklentisi olan bazı isimlerin yargı süreçlerinin ve serbest bırakılmalarıyla alakalı taleplerini ilettiğini ama ne evet ne de hayır cevabı alamadığını söylüyor, Sayın Pervin Buldan."

Kavuncu, Buldan'ın çağrısına "Bir terör örgütünün elebaşının baş müzakereci olarak konumlandırılmasını talep etmenin Türk milletine yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu" söyleyen Kavuncu, "Bu kabul edilemez ve bunu şiddetle reddediyoruz. Böyle bir sorunun da gündemde olmasının bile kabul edilebilir olmadığını düşünüyoruz. Zira bu süreç de milletimizin içine sinmeyen bir süreçtir" diyerek tepki gösterdi.

"MİLLETTEN SİZİ SEFALETE MAHKUM EDECEĞİZ' DİYE OY ALMADINIZ"

Emekliyi açlığa ve sefalete mahkum eden ağır ekonomik krizin bitirilemediğini belirten Kavuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şartlar altında bütün bu sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar yaşanırken iktidara yakın birileri sürekli zenginleştirilmektedir. Faiz lobilerinin, Londra'nın, Washington'ın ekonomik baskılarına karşı koyulamamaktadır. Sağlık sistemini geliştirdiklerini iddia edenler, bugün çıksınlar sokağa... Biz geçtiğimiz hafta sonu Pendik'teydik. Emeklilerimiz, bir emekli maaşı ve akabinde en çok şikayet ettikleri konu da sağlık sistemi. '2 hafta, 3 hafta sonrasına randevu alabildiklerini' söylüyorlar. Biz, bunu Sağlık Bakanlığı'na sormuştuk. 'Her şey yolunda' denmişti. Ama hafta sonu sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda, maalesef bu konuda hiçbir gelişmenin olmadığını bizzat müşahede ettik...

İmralı'daki terör örgütü elebaşını muhatap alırken, eli silahlı teröristlere zeytin dalı uzatırken millete sormadınız. 2023 seçimlerinden önce biz, kampanya sürecinde, Cumhur İttifakı'nın böyle bir taahhüdünü duymadık. Yani 'İmralı'daki terör örgütü elebaşını biz muhatap alacağız, eli silahlı teröristlere de zeytin dalı uzatacağız' diye vatandaştan oy almadınız. Milletten, 'Ekonomiyi faiz lobilerine peşkeş çekeceğiz' diye de oy almadınız. 'Emekliyi sefalete mahkum edeceğiz' diye de oy almadınız. Milletten 'Sizi sefalete, emekliyi sefalete mahkum edeceğiz' diye de oy almadınız. İşte bu sebeple 'Millet iradesi sakatlanmış, hatta ortadan kalkmıştır' diyoruz.

"SANDIKTAN KAÇIYORSUNUZ, MİLLETTEN KAÇMAYIN"

Kavuncu, konuşmasında Türkiye'nin erken seçime gitmesi çağrısında bulundu:

"Vekil saraylarından, aritmetik hesaplardan ya da TBMM'deki olası bir siyasi krizden daha çok milletimizin artık bir seçime ihtiyacının olduğu ortadadır. Bunun çözümü de farklı senaryoları tartışmaktan değil, bir seçimden geçer... Buradan iktidara sesleniyorum; çıkın, dolaşın pazarları, fiyatlara bakın. Maalesef biz bunu söylüyoruz ama çıksalar da bundan anlayacaklarını ben hiç düşünmüyorum. Vatandaşın halini hiçbir şekilde önemsemiyorlar. 20 bin lira alan bir emeklinin elleri boş bir halde pazarda oradan oraya dolaşmasını anlamaları da bu kafayla mümkün değil.

Torba kanunlarla birilerinin ceplerini, kendi çıkarlarını düşünürken vatandaş pazar torbasını dolduramıyor. Yani torba kanun adeta artık çorba kanun teklifine dönmüş durumda. Beceremediğiniz, yarım yamalak yaptığınız o torba kanunlardan daha çok vatandaşın pazar torbası inanın çok daha mühim, çok daha önemli. Buradan iktidara sesleniyorum; sizler siyasetçisiniz, milletin oylarını aldınız, burada bahsettiğim o Pendik pazarına beraber gidelim. Sandıktan kaçıyorsunuz ama ne olur milletten kaçmayın. Beraber gidelim, beraber yüzleşelim, birlikte teraziye çıkalım. Vatandaş yaşadığı sıkıntıları anlatsın arkadaş. Sandıktan kaçıyorsunuz, milletten kaçmayın. Bu kaçışın kimseye faydası yok çünkü problemi çözmek zorundasınız."