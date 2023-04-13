İYİ Parti ve HDP'ye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden ziyaret
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) raportör heyeti, seçim öncesi gözlem misyonu kapsamında, TBMM'de, İYİ Parti ve HDP gruplarını ziyaret etti.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ile görüşen heyette Frank Schwabe, Kestutis Masiulis, Mireille Clapot, Lord Simon Russell, George Loucaides ve John Howell yer aldı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Heyet, daha sonra HDP grubunu ziyaret ederek, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile görüştü.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- Cumhur İttifakı'na zor soru
- Mustafa Destici 'ırkçı' söylemlerini sürdürdü