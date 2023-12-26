İYİ Parti, Yüksekova'ya gidiyor: Yerinde incelemeler yapılacak

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:43

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hakkari'de 'yerinde inceleme' yapacaklarını belirterek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edeceklerini ve esnaf ziyareti yapacaklarını söyledi.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla terörle mücadeleye olan destek kararlığımızı ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir’in başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Turhan Çömez, yarın Yüksekova’ya giderek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına, ardından da şehit ailemize baş sağlığı ziyaretinde bulunacaklardır. Ayrıca program kapsamında bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya gelinecek ve Hakkari İl merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Şehitlerimize sonsuz saygı ve minnetle…"