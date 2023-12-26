İYİ Parti, Yüksekova'ya gidiyor: Yerinde incelemeler yapılacak

İYİ Parti Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir'in başkanlığında bir heyetin yarın Hakkari Yüksekova'ya gideceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:43
İYİ Parti, Yüksekova'ya gidiyor: Yerinde incelemeler yapılacak
Abone Ol google-news

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hakkari'de 'yerinde inceleme' yapacaklarını belirterek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edeceklerini ve esnaf ziyareti yapacaklarını söyledi.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla terörle mücadeleye olan destek kararlığımızı ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir’in başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Turhan Çömez, yarın Yüksekova’ya giderek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına, ardından da şehit ailemize baş sağlığı ziyaretinde bulunacaklardır. Ayrıca program kapsamında bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya gelinecek ve Hakkari İl merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Şehitlerimize sonsuz saygı ve minnetle…" 


İyi Parti Kürşad Zorlu hakkari

İlgili Haberler

İYİ Parti: Sayın Özel'e yönelik bu tutumu doğru bulmuyoruz

İYİ Parti: Sayın Özel'e yönelik bu tutumu doğru bulmuyoruz
Akşener aday göstermişti: İYİ Partili isim istifa etti

Akşener aday göstermişti: İYİ Partili isim istifa etti
İYİ Partili Karakaş, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Manda yoğurdu yemeden yatmayanların bütçesi...'

İYİ Partili Karakaş, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Manda yoğurdu yemeden yatmayanların bütçesi...'

En Çok Okunan Haberler