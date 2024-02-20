İYİ Parti'de 5 ilçede daha belediye başkan adayı netleşti

Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:35

Güncelleme: 20.02.2024 - 13:41

Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' gireceklerini açıklamalarının ardından adaylarını duyuran İYİ Parti, pazar günü yaptığı aday tanıtım toplantısında İstanbul ilçe adaylarını tanıttı.

Toplantıda İstanbul'un 34 ilçesinin belediye başkan adayları tanıtılırken Avcılar, Çekmeköy, Esenyurt, Sarıyer ve Zeytinburnu adayları açıklanmadı.

Siyasi partilerin aday listesini seçim kurullarına sunmalarına saatler kala isimlerler de netleşti.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, İstanbul'daki toplantıda açıklanmayan 5 belediye başkan adayı ise şöyle oldu:

Çekmeköy: Özgür Güneş Öcalan

Özgür Güneş Öcalan Sarıyer: İbrahim Temur

İbrahim Temur Küçükçekemce: Mümin Günler

Mümin Günler Avcılar: Mustafa Değirmenci

Mustafa Değirmenci Esenyurt: Muharrem Yıldız

PARTİLER LİSTELERİNİ BUGÜN TESLİM EDECEK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına sunmaları için bugün son gün. Partiler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve genel meclis üyelikleri için seçimlerine ait aday listelerini seçim kurullarına bugün en geç saat 17:00'ye kadar iletecek. YSK'ye iletilecek, kesin aday listeleri ise 3 Mart’ta açıklanacak.