İYİ Parti'den 'suikast' açıklaması: 'Kişisel bir mesele'

İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e yönelik düzenlenen silahlı saldırının suikast girişimi olduğu ortaya çıktı. Saldırı emrinin ise bir başka İYİ Partili isim tarafından verildiği öne sürüldü. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konunun 'kişisel bir mesele' olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:23
İYİ Parti'den 'suikast' açıklaması: 'Kişisel bir mesele'
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İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si 10 Şubat'ta tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda kullanılan aracın tespit edilerek sürücü ve silahı kullanan şüphelinin aynı gün gözaltına alındıği belirtildi. 

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ayşen Kurt'un belediye başkan adayı olmak istediğini ancak Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in adaylığına karşı olduğunu, Kurt'un ise Ergen'i öldürtmeye karar verdiğini aktardı. 

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İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA 

Bugün yaptığı basın açıklamasına meselenin kişisel olduğunu ifade eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Suikast soruşturması titizlikle devam ettiriliyor. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz." dedi. 



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