İYİ Parti'de 6 ismin ihracı istenmişti... Ethem Baykal: Birilerine kelepçe vurdurana kadar savaşacağız

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay öncesi yönetime yönelik muhalif çıkışlar yapan isimler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in imzasıyla ve kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. İhracı konuşulan isimler arasında Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp’in olduğu öne sürüldü.

(Ethem Baykal)



‘HUKUKA AYKIRI’

İhracı istenen Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Kayıp bir partimiz var. İlan verdik, arıyoruz. Kurduğumuz parti ortada yok. Ben kimseyle şahsi mesele gütmüyorum. Benim meselem ilkesel. Ta ki partiyi bıraktırana kadar canlarını sıkarız” dedi.

6 yıl sonra “Garson dosyası”nın açıldığını belirten Baykal, şunları kaydetti: “Demek ki FETÖ soruşturmaları uzun sürüyor. Akşener dahil olmak üzere bazılarının dosyasında da ‘gizlilik kararı’ olduğuna göre burada bir şeyler var. Bu kadar uzun soruşturmalar genel itibarıyla hukuka aykırıdır. Bir insanı 6-7 yıl şüpheli tutmak doğru değildir. Garson olayında 6 yılda çözülmeyen dosyalar varsa ve içi de doluysa ve adalet de yavaş işliyorsa biz bir ipin yumağını çözersek bazılarına kelepçe vurulabilir ve mal varlıklarına el konulabilir.”

“Birilerine kelepçe vurdurana kadar savaşacaklarını” belirten Baykal, “En iyi savunma saldırıdır. Her şeyi yapacağım. Gerisini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düşünsün” ifadelerini kullandı. Baykal ayrıca parti genel merkezinin “fetnokrat” yapıda olduğunun altını çizdi.

(Günay Kodaz)

‘MARKASINA ZARAR VERİR’

İhraç listesinde adı geçen isimlerden olan Günay Kodaz da ihracına ilişkin tüm yasal yollara başvurarak “itiraz” edeceğini belirtti. Kodaz, ihraçların “Meral Akşener markasına zarar vereceğinin” altını çizerek “Partimizi eleştirmek en doğal hakkımız. Hakaret etmedik, saygısızlık etmedik. Tüzüğe aykırı hareketimiz olmadı” dedi.