Yayınlanma: 20.07.2023 - 14:26

Güncelleme: 20.07.2023 - 14:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yurttaşlar, İYİ Parti'den ihraç edilmesi talep edilen Musa Ertugan'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve İYİ Parti'den neden ihraç edildiğini merak ediyor. Peki, İYİ Parti'den ihraç edilen Musa Ertugan kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Ertugan İYİ Parti'den neden ihraç edildi? İşte ayrıntılar...

MUSA ERTUGAN KİMDİR?

Musa Ertugan, Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. Bir çocuk babası olan Musa Ertugan aktif siyaset hayatına 1976 yılında Ülkü Ocakları'nda başladı. Sırası ile; Ülkü Ocakları Yöneticiliği, MHP Antalya Merkez İlçe Başkanlığı, MHP Antalya İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Musa Ertugan, 2015 yılında Meral Akşener'in çıktığı MHP Genel Başkanlığı mücadelesinde Akşener'in araması ile Büyük Kurultay için imza veren Antalya'daki ilk Türkiye'de ki ikinci kişidir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Meral Akşener'in yanında kalan Musa Ertugan, "HAYIR" kampanyasının oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Milliyetçi Meslek Adamları Birliği'nin başlanı olarak "Milli İradenin Önemi" konulu toplantı ve konferansları düzenledi.

Musa Ertugan, İYİ Parti'nin kuruluşunda da aktif olarak yer aldı ve İYİ Parti Merkez Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

MUSA ERTUGAN İYİ PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.



