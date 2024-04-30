İYİ Parti’ye bir Dervişoğlu!
25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti yedi yıl içerisinde 5. olağanüstü kurultayını yaptı. Olağan kurultay sayısı ise üç. Sonuncusunu 24 Haziran 2023’te 14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında yapmıştı.
Bir partide olağanüstü kongre
olağandan fazlaysa, durum zorlu
demektir.
27 Nisan Cumartesi günü ATO
Kongre Merkezi’nde yapılan son
kurultayda Anadolu illerinden gelen
İYİ Partililerle sohbet ettik. 20. Ankara
Kitap Fuarı da aynı merkezin bir başka
bölümündeydi. Kitap fuarı ile kurultay
iç içe geçti.
Salona girip çıkan İYİ Partililerin
umutsuzluk içinde olduğunu gördük.
Parti yönetimine egemen olan MHP
ağırlığının aksine gövdede merkez sağ
kökenlilerin olduğu dikkati çekiyordu.
Sanki 1990’lı yılların ANAP, DYP
kongrelerinin bahçesinde gibiydik.
Parti kadrolarında, seçilecek genel
başkanın toparlanmayı sağlayacağına
dair beklenti düşüktü.
***
İYİ Parti’nin son bir yılına dair
gözlemlerimiz kurultaya gelenlerin
söylemleriyle örtüşüyordu.
Genel başkanlık koltuğuna
oturan Müsavat Dervişoğlu, veda
eden Akşener’in en yakın çalışma
arkadaşıydı. 1980’li yıllarda Türkeş’in
tam güvenini kazanan Dervişoğlu, bu
süreçte de Akşener’in tam güveniyle
görev yaptı. Şimdi partinin başında.
Dervişoğlu’nun yakın geçmişte tanık
olduğumuz kimi konuşmalarından
1980 öncesinin muhasebesini sağlıklı
yaptığı izlenimi edinmiştik.
Genel başkan olarak ne yapabilir?
Bunun için iki unsur ipucu verecek:
-Kuracağı kadro.
-İzleyeceği siyaset.
İYİ parti 2017 yılı koşullarında
MHP’nin tümüyle AKP ile hareket etme
kararını hayata geçirdiği günlerde
kuruldu. MHP’den ayrılanlar AKP ile
birlikteliğe hayır diyordu. Bu söylemle
İYİ Parti doğal olarak büyüdü.
O gün AKP-MHP iktidarı sistemi değiştirip ilerleme gücüne sahipti. Bugün AKP-MHP ortaklığı sürse de kireçlenmeler var. Birliktelik gerilemede. Buna karşılık İYİ Parti de gerilemede.
Merkezin sağından başlayarak daha sağa doğru ciddi bir ufuksuzluk, çöküntü ve arayış hâkim.
Tablo her türlü yeni gelişmeye gebe. Merkez sağ yeni bir parti doğurabilir. İYİ Parti’nin buna gerek kalmadan toplanma yeri olması Dervişoğlu’nun yukarıda sözünü ettiğimiz iki şıkkın hakkını vermesine bağlı. Dün Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın istifası bu anlamda hayra alamet değil.
***
Elbet geri dönebilir ama siyasetten bir Meral Akşener geçti.
En sonuncusu 27 Nisan’da olmak üzere Meral Hanım çok sık şu sözü söyledi:
“Yaptıklarımdan, aldığım kararlardan asla pişman değilim!”
Ah Meral Hanım ahhh...
Siz pişman olmayabilirsiniz ama size umut bağlayanlar hem pişman hem üzgün hem kırık...
Karışık duygular içindeler...
Siyasete kadın eli değmesini yürekten istiyoruz. Beşik sallayan kadın dünyayı da sallar. Son yerel seçimlerde CHP’nin elde ettiği başarının bir nedeni de kadın adaylara daha fazla yer vermesi.
Ancak Meral Hanım bir başka Tansu Çiller sendromu yarattı.
Çok kararlı gibi görünüp karmakarışık kararlar almak...
Milyonların beklediği hedefe doğru yürürken zikzaklar çizmek...
Çok beklendiği bir günde ortadan kaybolmak...
Tüm partiye hâkim gibi görünürken ekibi darmadağın etmek...
Büyük bir haksızlık ama oğlunun da konuşulur olması...
Her neyse, biz burada keselim...
İYİ Parti’den beklenti, bir nebze
aklıselim!
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