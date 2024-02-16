İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler

Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' şekilde girme kararı alan İYİ Parti'de sarsıntılar devam ediyor. İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar ve ilçe yönetimi, Ekrem İmamoğlu’na destek açıkladı ve istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:55
İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler
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İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak aday çıkarma kararı alan parti yönetimine tepki istifaları devam ediyor. 

Partide İmamoğlu'na destek olmak üzere topluca istifa edenlerin yeni adresi Zeytinburnu oldu. Zeytinburnu İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar, ekibiyle beraber İmamoğlu’na destek için istifa ettiklerini açıkladı.

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Erdinç Bayraktar istifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. İYİ Parti kurulduğundan beri kendisine verilen her görevi yaptığını hatırlatan Bayraktar, yerel seçimlerle ilgili de İstanbul ve Zeytinburnu’ndan işbirliği yapılmasını savunduğunu belirtti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan çıkan ‘Seçimlere hür ve müstakil girme’ kararı sonrası kalbiyle inatlaştığını ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Kalbim İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na tam destek verilmesinden yanaydı. Arkadaşlarımla yaptığım istişarelerden sonra 15 Şubat günü ilçe başkanı olarak birçok arkadaşımla beraber ilçe teşkilatındaki görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. 2019’dan beri İstanbul daha iyi olsun diye gecesini ve gündüzünü İstanbul’a adamış, emekleri ve vizyonuyla İstanbul hatta tüm ülkede teveccüh bulmuş Sn. Ekrem İmamoğlu’na arkadaşlarımla kayıtsız şartsız arkadaşlarımızla özlenen Türkiye idealleri doğrultusunda destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’yla tam yol ileri diyoruz.”

 


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