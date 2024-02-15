İYİ Partili isimden sürpriz hamle: Adaylıktan çekildi, 'Cumhur'u destekleme kararı aldı

Yayınlanma: 15.02.2024 - 18:55

Güncelleme: 15.02.2024 - 19:05

Son dönemde peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de, Konya’nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer'den sürpriz bir karar geldi.

Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı ve aynı zamanda mevcut başkan Mehmet Bakkal’a destek vereceğini açıkladı.

Ayhan Dinçer, Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi. Hizmetin ve gücün Cumhur İttifakı ile geleceğini belirten Ayhan Dinçer, “Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız” diye konuştu.

'İYİLEŞTİRECEĞİZ' DENİLMİŞTİ AMA...

Dinçer ve diğer Konya adaylarının açıklandığı sosyal medya mesajında, "İYİ Belediyecilik anlayışımızla; Konya Akşehir’i İsmail Avşar, Halkapınar’ı Ayhan Dinçer, Karatay’ı Av. Süleyman Özdemir ile İYİleştireceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.