İYİ Partili Öztürk'ten AKP'ye geçen Kürşad Zorlu'ya: 'Bu tweet de tasman olsun'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:57

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:57

İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Meral Akşener'in döneminde parti sözcülüğü yapan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AKP'ye geçti. Zorlu'nun rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Aynı gün Bolu Kartalkaya'da otelde yangın faciası meydana gelmişti. Bakanların rozet takıldıktan sonra ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapması ise dikkati çekti.

"OTUR DEDİĞİMİZDE OTURACAKSIN"

AKP trolü Furkan Bölükbaşı, yaklaşık 5 ay önce Zorlu ile sosyal medya hesabından kavga etmişti. Zorlu da Bölükbaşı'nın gönderisini alıntılayıp, "Hoşt köpek" demişti.

Bölükbaşı, Zorlu AKP'ye geçer geçmez kendisine köpek diyen Zorlu'ya yanıt verdi. Bölükbaşı şunları ifade etti:

“Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.”

"BU TWEET TASMAN OLSUN"

İYİ Parti 28. Dönem Milletvekili Yasin Öztürk de Bölükbaşı'nın paylaşımını alıntılayıp, Zorlu'nun ömür boyu utamayacağı sözler sarf etti.

Öztürk şunları dile getirdi:

"Utanman kaldıysa şayet bu twet de senin ömür boyu tasman olsun."