İYİ Parti’de ittifak için büyükşehir ayrıntısı
CHP’deki genel başkanlık yarışını Özgür Özel’in kazanması, İYİ Parti kulislerini hareketlendirdi.
Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti’de, CHP’deki genel başkan değişiminin ardından “ittifak” tartışması yeniden gündeme geldi.
İYİ Partili kurmaylar, CHP’deki yönetim değişikliği sonrasında “büyükşehirlerde işbirliği yapmanın yeniden gündeme gelebileceğini” belirtiyor.
İYİ Parti’nin Ankara, İstanbul ve Adana’da aday çıkarma konusunda sıkıntı yaşadığını belirten kurmaylar, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkaracakları bir adayın muhalif seçmenin oyunu alamayacağını ifade etti.
Durumun ocak ayından sonra netlik kazanacağını belirten parti kaynakları büyükşehirleri kaybetme pahasına seçime 81 ilde aday çıkararak girilmesi gerektiğini savunuyor.
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