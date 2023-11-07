Son Dakika... İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı

Son dakika haberi... İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı. Nebioğlu'nun rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:16
Son Dakika... İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AKP'ye katıldı
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AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Hatipoğlu, "partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını" belirterek, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hatipoğlu'nun bu kararına gerekçe olarak, İYİ Parti'nin aksine AKP ve MHP ile iş birliği fikri gösterilmişti.

Hatipoğlu'nun katılımı ile AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264 oldu.


İyi Parti Nebi Hatioğlu Recep Tayyip Erdoğan istifa istifa etti

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