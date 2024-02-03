İYİ Parti'de ittifak isyanı! Kurucu ilçe başkanı ve meclis üyeleri istifa etti
İYİ Parti Üsküdar Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu, İstanbul ittifakını destekleyerek partilerinden istifa etti.
İYİ Parti'de seçim krizi büyüyor. Peş peşe gelen istifa kararlarının ardından yeni durağı Üsküdar İlçe Teşkilatı oldu. Bağımsız İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Üsküdar Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu da İstanbul ittifakını destek için partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
"İNSANLARIN BİZİM İÇİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ FARKINDA MISINIZ?"
İYİ Parti Üsküdar Meclis Üyesi Onur Çukurlu, partililerle olan toplantısında şunları söyledi:
"Biz burada Millet İttifakı olmazsa milletin mutabakatı olabilir mi noktasındaki kişileriz. Her şey doğru olmayabilir. Ama İstabul'un, Üsküdar'ın bir doğrusu var. Genel Merkez'de sordum; İnsanların bizim için ne düşündüğünü farkında mısınız? İYİ Parti son 6 aydır ne ile anılıyor? Oyumuz yüzde 20'ye çıkmıştı. Bunu istesek yapamayız. Böyle bir şey olabilir mi? Bu cevabı vermeye herkesin borcu var. Öyle konforlu koltuklarında siyaset yapmak bizim işimiz değil. Oturduğun koltuk seni yakacak. Eğer yakmıyorsa demek ki koltuğa doğru oturmuyorsun."
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