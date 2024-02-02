İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir ilçe başkanı daha istifa etti
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Fatma Çolak da partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de genel seçimlerin ardınan yaşanan kriz sürüyor. İYİ Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Fatma Çolak, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na gönderdiği yazıyla 5 yıllık görevinden istifa etti.
Çolak, yazısında " “Küçükçekmece İlçe kurucusu olduğum, 02.05.2018 tarihinden bugüne kadar Küçükçekmece İlçe Başkanlığı yaptığım görevimden ve İYİ Parti’den 02.02.2024 tarihi itibari ile gördüğüm lüzum üzerine istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerini kullandı.
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