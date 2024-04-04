İYİ Parti’de kazan kaynıyor

Yerel seçimlerde başarısız olan İYİ Parti’de sular durulmuyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00
İYİ Parti’de kazan kaynıyor
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Başarısızlık sonrası alınan seçimli kongre kararının “göstermelik” alındığını kaydeden bazı kurmaylar, Genel Başkan Meral Akşener’in partinin başından ayrılmayacağını iddia ediyor.

Kulislerde başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor. Kurmaylar, başarısızlığın faturasının Akşener, Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğinin altını çizdi. Kongre yaklaştığında Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacağını öne süren kaynaklar, aday olacak isimlerin “sindirilmeye” çalışılacağını belirtiyor. Akburak akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

KODAZ ADAY OLDU

Akşener’in ihracını istediği Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz da sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı. Kodaz, “Kurultay gününe kadar eleştiri yapmayın. Oy hakkınızın alınmasına fırsat vermeyin” diye konuştu. 


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