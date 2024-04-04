İYİ Parti’de kazan kaynıyor
Yerel seçimlerde başarısız olan İYİ Parti’de sular durulmuyor.
Başarısızlık sonrası
alınan seçimli kongre
kararının “göstermelik”
alındığını kaydeden bazı
kurmaylar, Genel Başkan
Meral Akşener’in partinin
başından ayrılmayacağını
iddia ediyor.
Kulislerde başarısızlığın sorumlusu olarak Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak gösteriliyor. Kurmaylar, başarısızlığın faturasının Akşener, Akburak ve Kürşad Zorlu’ya kesildiğinin altını çizdi. Kongre yaklaştığında Akşener’in “Cesaretiniz varsa çıkın karşıma” tavrı takınacağını öne süren kaynaklar, aday olacak isimlerin “sindirilmeye” çalışılacağını belirtiyor. Akburak akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.
KODAZ ADAY OLDU
Akşener’in ihracını istediği
Kurucular Kurulu üyesi
Günay Kodaz da sosyal
medya hesabından kongrede
aday olacağını açıkladı.
Kodaz, “Kurultay gününe
kadar eleştiri yapmayın. Oy
hakkınızın alınmasına fırsat
vermeyin” diye konuştu.
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