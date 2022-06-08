TÜSİAD Başkanı Turan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı ziyaret etti

08 Haziran 2022 Çarşamba, 17:27

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı ziyaret etti.

TÜSİAD heyeti, siyasi parti ziyaretlerini İYİ Parti ve HDP ile sürdürdü. Turan ve beraberindeki heyet, daha sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener ile partisinin genel merkezinde görüştü.

HDP İLE EKONOMİK KRİZ DE ELE ALINDI

Turan ve TÜSİAD heyeti HDP’yi de gün içerisinde ziyaret etti. HDP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede; TÜSİAD heyetini, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, MYK üyesi Sultan Özcan ve HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Garo Paylan ve Erol Katırcıoğlu karşıladı.

TÜSİAD Başkanı Turan, siyasi partilerle bir araya geldiklerini ve HDP ziyaretten sonra diğer siyasi partilere de gideceklerini belirterek, “Politika metnimiz var. Onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.

Görüşmede, ekonomik kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alındı.