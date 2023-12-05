İYİ Parti'de kimler yerel seçime "müstakil" girmeyi savundu?

İYİ Parti GİK toplantısında CHP ile ittifaka 'hayır' diyen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı. Buna göre Oktay Vural, Şükrü Kuleyin, Buğra Kavuncu gibi isimler 'hür-müstakil' stratejisinin arkasında durulması gerektiğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:03
İYİ Parti'de kimler yerel seçime
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) CHP’nin yerel seçimlerde işbirliği önerisine oyçokluğu ile “hayır” dedi. CHP lideri Özgür Özel’in 30 Kasım’da Meral Akşener’e yaptığı öneriyi reddeden İYİ Parti, 81 ilde aday çıkarma kararını bozmadı. Gizli oylamadan 14 evet, 35 de hayır oyu çıktı.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Oktay Vural, Şükrü Kuleyin, Rıdvan Uz, Naci Cinisli, Burak Akburak, Tolga Akalın, Metin Ergün, Buğra Kavuncu gibi isimler 'hür-müstakil' stratejisinin arkasında durulması gerektiğini ifade eden üyelerdendi.

Parti yetkililerinin aktardığına göre 4 saat süren GİK toplantısı bir beyin fırtınası gibi geçti, farklı görüşlere sahip üyeler kendi argümanlarıyla birbirini ikna etmeye çalıştı.


İyi Parti yerel seçim ittifak

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