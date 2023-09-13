İYİ Parti'de kritik GİK toplantısı sona erdi... Yerel seçimler için 'aday' kararı belli oldu!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:47

Güncelleme: 13.09.2023 - 17:54

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere dair İYİ Parti'nin yol haritasını açıklayan Zorlu, 81 ilde aday çıkaracaklarını belirtti.

Zorlu'nun açıklaması şöyle:

"Buna göre 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerde partimizin kendi adaylarının teşkilatımızın görüşlerinin yanı sıra aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, süreç yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir."

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