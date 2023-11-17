İYİ Parti'de kriz: Dikbayır, Poyraz, İzsiz istifa mı edecek?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

İYİ Parti’de istifaların arkası kesilmiyor. Bahadır Erdem, eski milletvekili Durmuş Yılmaz, Antalya milletvekili adayı Mesut Yılmaz’ın ardından Ankara milletvekili Adnan Beker de istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Beker, “Benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. İYİ Parti çatısı altında artık ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini kaydeden Beker, “İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır” dedi.

Beker’in ardından İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan da istifa ettiğini duyurdu. Partinin yerel seçim kararını eleştiride bulunan Arslan, bunun iktidara yarayacağı görüşünü savundu

‘DEVAM EDEBİLİR’

Cumhuriyet’in ulaştığı İYİ Partili kurmaylar, Akşener’in ilkesel olarak istifalar hakkında açıklama yapılmaması konusunda karar verdiğini belirtti. Öte yandan İYİ Partili bir kurmay ise Beker’in, İYİ Parti’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına karşı olduğu için istifa ettiğini iddia ederek milletvekili istifalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini öne sürdü. Kulislerde istifa edecek milletvekilleri arasında Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz ve Seyithan İzsiz’in adı geçiyor.