İYİ Parti'de kurultay öncesi bir istifa daha: 'Genel başkan adaylarından tek beklentim...'

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 17:32
İYİ Parti'de kurultay öncesi bir istifa daha: 'Genel başkan adaylarından tek beklentim...'
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31 Mart Mahalli İdari Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde yüzde 3.77 oranında oy alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman, partiden ayrılmıştı.

Bunun yanında İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, seçim sonrası X hesabından Akşener’i istifaya davet etmişti.

KURULTAY ÖNCESİ BİR İSTİFA DAHA GELDİ

Akşener, 27 Nisan için seçimli "Olağanüstü Kurultay" kararı alırken aday olmayacağını açıklamıştı.

Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın, 27 Nisan'da genel başkanlık için yarışacak isimler.

Partide kurultay için geri sayım sürerken; İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarper; kişisel X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


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