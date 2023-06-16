İYİ Parti'de 'liste' savaşı: Blok mu? Çarşaf mı?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

İYİ Parti’de 3’üncü Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Parti içinde Akşener’e muhalif isimlerin kongreye yeni bir aday ve kadro ile gireceğine ilişkin iddialar, liste tartışmalarına neden oldu.

Son yapılan GİK toplantısında üyelerin “blok liste” yönünde görüş bildirmesine karşın partinin kurultaya “çarşaf listeyle” gireceği öğrenildi. Bazı parti kurmayları ise 2020’de yapılan 2’nci Olağan Kurultay’da olduğu gibi “çarşaf liste içerisine blok liste yerleştirileceğini ve bu şekilde Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini” iddia ediyor. Doğal delege olan 70 parti kurucusunun istifasıyla kurucu sayısının 200’den 130’a inmesinin kurultayda Akşener’in lehine olacağı kulislerde konuşulurken bazı partililer, seçimlerin adaletli ve demokratik olmayacağı görüşünü savunuyor.

(Meral Akşener)

Gazetemizin ulaştığı parti kaynakları, çarşaf listeyle seçime girilerek kararın delegelere bırakıldığı izlenimi verilse de bazı isimlerin üzerinin çizilmesi için görüşmeler yapılacağını ve Akşener’in istediği üyelerin seçileceğini ileri sürdü. Böyle bir tabloda seçilen isimlerin meşruiyetinin tartışmalı olacağı belirtildi. Partide “gizli biat” sisteminin hâkim olduğu ve buna son verilmezse parti tabanının kaybedileceği ifade edildi.

KODAZ AĞIR BASIYOR

Öte yandan, muhalif isimler seçimlerin demokratik olmayacağını düşünmesine karşın Akşener’in karşısına aday ve yeni kadro çıkarma konusunda kararlı. Muhalefetin genel başkan adaylığı çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki hafta isim konusunda netleşileceği iddia edildi. Akşener’in karşısına çıkabilecek kişiler arasında İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ismi ağır basıyor.