İYİ Parti'de seçim hüsranı: Önde götürdüğü tek il Nevşehir
31 Mart yerel seçimlerinin sayımları devam ediyor. Seçimlerden gelen ilk verilere göre İYİ Parti'nin birçok ilde oylarının düştüğü görüldü. Bu durum İYİ Parti'de tartışmalara neden oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Yurdun birçok kentinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
Resmi olmayan verilere göre seçimin önde götüreni CHP olur iken AKP ve İYİ Parti istediği sonucu alamadı.
ORDU'DA DA GERİYE DÜŞTÜ
Yerel seçim sonuçlarından gelen ilk bilgilere göre İYİ Parti'nin birçok ilde oylarının düştüğü görüldü. Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı partinin önde götürdüğü tek il Nevşehir oldu.
Nevşehir açılan sandık oranı yüzde 58,76
İYİ Parti 53,17
AKP 33,59
İddialı bir seçim süreci yöneten İYİ Parti son verilere göre Ordu'da geriye düştü.
İSTİFA TARTIŞMALARI
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in alınan kötü sonucun ardından istifa edeceği iddia edildi. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Akşener'i istifaya davet etti.
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