İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı olayında 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:24

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, saldırıya uğradığı evinin önünde basın toplantısı düzenledi.

Ergen, "Dün yaşadığım olay gerçek anlamda talihsiz bir olaydı. Ben saat 13.00 sıralarında evimdeydim. Eşimle çocuklarımla birlikte. Taziye yerine gittim. Yarım saat, 45 dakika orada geçirdim. Daha sonra eşim beni aradı pazara gidelim dedi. Ben de bunun üzerine taziye alanından çıkarak evimin önüne geldim. Eşimi de yolda gelirken aradım hazırlan aşağıya gel seni araçta bekliyorum dedim. Bugüne kadar bugüne kadar sicilim hiç bozulmadı. Karakol görmemiş bir insanım. Musibeti olmayan bir insanım. Ailesiyle işiyle kendi dünyasıyla mutlu olmaya çalışan bir vatandaşım. Eşimi aracın içerisinde beklerken beklemediğim bir anda bir saldırıya uğradım" dedi.

"ŞOK YAŞADIM"

“Evet bu bir saldırı ama göğüs göğse karşılıklı bir saldırı değildi” diyerek sözlerini sürdüren Ergen, “Hiç beklemediğiniz bir anda birilerinin sizi infaz etmesinden başka bir şey değil. Tabii bunun şokunu başta yaşadım. Arabamın sağ camının aralığından bir silah girdiğini gördüm. Yine işin başında hiçbir düşmanım, kimseyle bir husumetim, alacak verecek sorunum olmadığı için veyahut hayatım boyunca karakolluk olmadığım için bunun hakkında bir tehdit almadım. Kimseyle bir sorun yaşamadım. Bizi Manavgat’ta bilen bilir. Ilımlı insanız, sorunları büyütmeyiz. O yüzden bir şok yaşadım. Ve kim olduğunu bilmediğim işte o malum şahıs aracın içerisine 4 el ateş ederek beni yaralama öngörüsünde bulundu. Ama verilmiş sadakam varmış gerçekten o dört el sıktığında silahı tutukluluk yaptı. Silah tutukluluk yapınca ben de işin ciddiyetini anladım. Araçtan dışarıya çıktım araçtan dışarıya çıkınca malum şahıs benimle birlikte aracın etrafında nişan olarak bana ateş etmeye çalıştı. Ben manevra yaparak malum şahsın mermisini azaltmaya çalıştım. Ben o tarafa giderken o bu tarafa gelirken olayını heyecanıyla arkadan silah tutukluk yaptı ama bir yandan koşturuyor silaha içeriye alıp yine beni orada ona verilen görevi tamamlamaya çalışıyordu. Orta alanda sol bacağımdan bir mermi girdi arka tarafından çıktı bu 2 cm 3 cm yukarı gelse atar damar var oraya gelse hastaneye gitmeniz bile mümkün değil. Allah’ıma şükürler olsun zor bir durumun içerisinden çıktım” diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise, dün bir insanın hayatına kast edildiğine dikkat çekerek olayın faillerinin en kısa sürede bulunarak cezalandırılması için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını dile getirdi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Öte yandan olaya karışan şüphelilerden bir kişi yakalandı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın faili olan diğer 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.