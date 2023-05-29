İYİ Parti'de 'yanlış aday' polemiği
Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimleri, İYİ Parti Genel Merkezi’nde “gergin” takip edildi. Sandıkların yüzde 92’sinin açılması ve Erdoğan’ın yarışı önde götürmesi üzerine partililer arasında “yanlış aday” polemiği yaşanmaya başladı. Partide, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını” değerlendirmeleri yapılırken “Akşener haklıydı” söylemlerinin de partililer tarafından “dile getirildiği” görüldü.
İYİ Partililer, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini gergin takip etti. Partinin genel merkezinde sessizlik hakimdi. İlk tur seçimleri öncesinde genel merkez önüne kutlamalar için kurulan dev ekranın ikinci tur seçimleri öncesi kurulmaması dikkat çekti.
Oylamanın sona ermesinden 1 saat sonra partisinin genel merkezine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı’nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Yorgunluk belirtisinde destek istesinler. Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını istiyorum” açıklaması yaptı.
Sandıkların yüzde 92’sinin açılması ve
Erdoğan’ın yarışı önde götürmesi üzerine
partililer arasında “yanlış aday” polemiği
başladı. Partililer, Ekrem İmamoğlu ve
Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda
seçimin kazanılacağını belirtti. Öte
yandan partide “Akşener haklıydı”
söylemi hakimdi.
‘SORUNLARA EĞİLME ZAMANI’
Gece saat 10’da gazetecilere açıklama
yapan Akşener, “Seçmen bizim için
en halis ölçüttür. Millet iradesinin
üstünde bir güç yok. Bize düşen sandıkta
verilen mesajı anlamaktır. Millet
İttifakı’na oy veren seçmenlerimiz
yenilmişlik ve karamsarlık hissetmesin.
Demokrasilerde her şey tartışılabilir.
Hür iradeyle verilen oyun sonucu
tartışılamaz” dedi.
Akşener, “Yapılan tüm kara propagandalara rağmen milletimiz olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Aylardır seçimin gölgesinde kalan sorunlarımız var. Sorunlara eğilme zamanı” diye konuştu. En başından beri sözlerinin arkasında hiçbir şahsi ihtirasın bulunmasına izin vermediğini kaydeden Akşener, “Milletin taleplerini dinlediğimiz için çok bedel ödedik. Bundan sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Biz hala buradayız” dedi.
Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğanı
tebrik eden Akşener, “Erdoğanın da
sonuçlardan çıkarması gereken dersler
var. Umarım kendisine oy veren ve
vermeye her yurttaşın cumhurbaşkanı
olduğunu unutmaz. Umarım bizim
gibi sonuçların muhasebesini yapar”
ifadelerini kullandı. Akşener, Erdoğan’ın
seçilir seçilmez Kılıçdaroğlunu
yuhalatmasının yeni seçilmiş bir
cumhurbaşkanına yakışmadığını
belirterek “Çok ayıpladım, inşallah
sondur. Umarım Tüm Türkiye’nin
cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Sonuç
esastır, yarın ilk gündür” dedi.
FERMUAR İLLERİ ‘ERDOĞAN’ DEDİ
İYİ Parti ve CHP milletvekili
seçimlerinde 16 ilde fermuar sistemi
uygulamış ve CHP, İYİ Parti lehine
Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat,
Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde
aday çıkarmamıştı. İYİ Parti’nin
milletvekili seçimlerinde yüksek oy
aldığı bu iller, cumhurbaşkanlığı
ikinci tur seçimlerinde “Erdoğan”
dedi. İYİ Parti’nin ilk kez milletvekili
çıkardığı Yozgat’ta Erdoğan
yüzde 76,36 oranında oy alırken
Kılıçdaroğlu yüzde 23, 64 oy aldı.
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