İYİ Parti'de 'yanlış aday' polemiği

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

İYİ Partililer, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini gergin takip etti. Partinin genel merkezinde sessizlik hakimdi. İlk tur seçimleri öncesinde genel merkez önüne kutlamalar için kurulan dev ekranın ikinci tur seçimleri öncesi kurulmaması dikkat çekti.

Oylamanın sona ermesinden 1 saat sonra partisinin genel merkezine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı’nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Yorgunluk belirtisinde destek istesinler. Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını istiyorum” açıklaması yaptı.

Sandıkların yüzde 92’sinin açılması ve Erdoğan’ın yarışı önde götürmesi üzerine partililer arasında “yanlış aday” polemiği başladı. Partililer, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını belirtti. Öte yandan partide “Akşener haklıydı” söylemi hakimdi.



‘SORUNLARA EĞİLME ZAMANI’



Gece saat 10’da gazetecilere açıklama yapan Akşener, “Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde bir güç yok. Bize düşen sandıkta verilen mesajı anlamaktır. Millet İttifakı’na oy veren seçmenlerimiz yenilmişlik ve karamsarlık hissetmesin. Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Hür iradeyle verilen oyun sonucu tartışılamaz” dedi.



Akşener, “Yapılan tüm kara propagandalara rağmen milletimiz olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Aylardır seçimin gölgesinde kalan sorunlarımız var. Sorunlara eğilme zamanı” diye konuştu. En başından beri sözlerinin arkasında hiçbir şahsi ihtirasın bulunmasına izin vermediğini kaydeden Akşener, “Milletin taleplerini dinlediğimiz için çok bedel ödedik. Bundan sonra da milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Biz hala buradayız” dedi.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğanı tebrik eden Akşener, “Erdoğanın da sonuçlardan çıkarması gereken dersler var. Umarım kendisine oy veren ve vermeye her yurttaşın cumhurbaşkanı olduğunu unutmaz. Umarım bizim gibi sonuçların muhasebesini yapar” ifadelerini kullandı. Akşener, Erdoğan’ın seçilir seçilmez Kılıçdaroğlunu yuhalatmasının yeni seçilmiş bir cumhurbaşkanına yakışmadığını belirterek “Çok ayıpladım, inşallah sondur. Umarım Tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Sonuç esastır, yarın ilk gündür” dedi.



FERMUAR İLLERİ ‘ERDOĞAN’ DEDİ



İYİ Parti ve CHP milletvekili seçimlerinde 16 ilde fermuar sistemi uygulamış ve CHP, İYİ Parti lehine Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamıştı. İYİ Parti’nin milletvekili seçimlerinde yüksek oy aldığı bu iller, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde “Erdoğan” dedi. İYİ Parti’nin ilk kez milletvekili çıkardığı Yozgat’ta Erdoğan yüzde 76,36 oranında oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 23, 64 oy aldı.

