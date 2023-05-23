İYİ Parti’den HÜDA PAR açıklaması: ‘İktidar rejimi değiştirmek isterse...’

Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 23.05.2023 - 17:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA PAR'ın 'kadın sahiplendirilmesi' söylemine tepki göstermişti. AKP listelerinden meclise giren HÜDA PAR, Akşener’in ‘ahlak sınırlarını aştığını’ ifade ederek Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, HÜDA PAR’ın söylemleri ve meclise girmesinin Türkiye’yi tehlikeye götürebileceğini anlattı.

“AKP HİZBULLAH’I MESRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

HÜDA PAR’ın görüşlerinin Türkiye’nin gündemine oturma nedenleri ile sözlerine başlayan Usta “Adalet ve Kalkınma Partisi HÜDAPAR'ı meşrulaştırmaya çalışıyor. HÜDAPAR'ı hem de arkasında olduğu iddia edilen Hizbullah'ı meşrulaştırmaya çalışılıyor. Ikincisi meclise taşıdı. HÜDA PAR'ın Türkiye'de hepimizi sarsacak ifadelerini göreceğiz ve bunlar bir şekilde meclis kürsülerinde konuşulacak, bunlarla ilgili olarak da toplumda ciddi bir rahatsızlık olacağı da şimdiden belli oluyor. O kadar cesurlar ki ağza alınmayacak şekilde kadınları aşağılayıcı, kadınların sahiplenilmesi gibi bir ifade kullanıyorlar. Normalde bu ifade kullandıktan sonra toplum içine çıkamamaları gerekir. Ancak buna karşı çıkanları da suç duyurusunda bulunacak, mahkemeye verecek kadar da cesarete sahipler. Bu cesareti nereden alıyorlar? Çok net, arkasına artık bir iktidar gücünü almış bir HÜDAPAR var. Türkiye açısından kritik olan husus bu. Bundan sonra HÜDAPAR'ın toplumu sarsıcı, toplumun temel değerleriyle, temel kabulleriyle oynayan birçok ifadeleri ciddi sıkıntılara, gerginliklere yol açacak” diyerek oluşabilecek tehlikeleri dile getirdi.

“ERDOĞAN’A OY VERME BİR KAOSA OY VERMEDİR”

HÜDA PAR’ın kadınlara ilişkin bakış açısı ve söylemlerine dikkat çeken Usta, “Kadınların sahiplendirilmesi diye bir ifade olabilir mi? Bu Türk töresinde de yok, bu İslam ahlakında da yok, bu modern dünyada da yok. Böyle bir ifadeyi kabullemek mümkün değil, reddediyoruz, kadınlar eşit yurttaştır. Kadınlara karşı bu şekildeki küçük düşürücü ifadeleri zaten kabul etmemiz mümkün değil. Tabii HÜDAPAR 6284 de kaldırılsın diyor. Ailenin korunması ve kadın cinayetlerinin önlenmesine ilişkin yasaya karşı da itirazlar var. 28 Mayıs'ta bir seçim geliyor. Zaten Cumhur İttifakı parlamentoyu aldı. Cumhurbaşkanlığında yani yürütmeyi de aldığını kabul edelim. Ittifakın bir unsuru haline geldi artık. 6284 ile ilgili ne olacak? Tırnak içinde ‘kadınların sahiplenilmesi’ ile ilgili ne yapacak? Türk bayrağının ismi teklifi HÜDAPAR'dan geldiği zaman nasıl tepki verecek? Biz bunları biliyor muyuz? HÜDA PAR ‘bunları gündeme getirmeyecek’ demediler. Yürütmede Erdoğan’a oy verilmesi tamamen bir karanlığa oy vermektir, kaosa oy vermektir. Dolayısıyla milletimizi 28 Mayıs için bir kez daha uyarmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“İKTİDAR REJİMİ DEĞİŞTİRMEK İSTERSE KARŞISINDA DURACAK ENGEL KALMIYOR”

Anayasa Mahkemesi üyelerinin de iktidar tarafından değişeceğini ahtirlatan Usta, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu dönem içerisinde Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir tanesi haricinde tamamı cumhurbaşkanı tarafından yenilenecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması son derecede önemli bir konudur. Bugün HÜDAR’ın bu konuşmalarına müsaade eden, bunlara meşruiyet kazandıran, bunlara zemin hazırlayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yarın neler yapacağını da kestiremiyoruz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi tamamen değişecek. İktidar rejimi tamamen değiştirecek bir şey yapmak isterse karşısında duracak hiçbir engel kalmıyor. Anayasa Mahkemesi değiştikten sonra Türkiye istenilen şekilde bir rejim değişikliğine götürülebilir. Bu ihtimal teorik olarak var. Dolayısıyla bütün gücün tek bir kişi veya siyasi partinin tekelinde verilmesi kadar yanlış bir durum olamaz.”