İYİ Partili Kavuncu’dan ‘ittifak’ açıklaması: ‘Kararımızı etkilemeyecek’

Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:40

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:41

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, CHP’deki genel başkan değişiminin, bu kararın yeniden gözden geçirilmesine etki edip etmeyeceği sorusunu yanıtladı.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Kavuncu soruya “Bu karar, kişilere bağlı veya partilerdeki yönetim değişikliklerine bağlı veya hali hazırda o dönem alınan kararın olduğu süreçte yönetimde bulunan yapılara bağlı olarak alınmış bir karar değil. CHP’deki kongre sonrasında oluşan yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir” diye yanıtladı.

Kavuncu, “Hiçbir partideki yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir. Bizim çizgimiz net. Biz milletimizin önüne 25 yıldır 2 kutuplu 2 ana eksen arasında olan kavgada üçüncü bir yeni alternatif milletimizin önüne koymak istiyoruz” dedi.

“ESKİŞEHİR SEÇMENİ GEREKLİ TEPKİ VERECEKTİR”

Kavuncu, Eskişehir’de ön seçimden çıkarak İYİ Parti’den Milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye transfer olması ile ilgili de, “Eskişehir seçmeni gerekli tepkiyi verecektir” dedi.

Milletvekillerinin, milletvekilliğinden istifa etmeden başka partilere transfer olmasının yasalarla engellenmesi gerektiğini de kaydeden Kavuncu, özetle şunları söyledi:

“80 bine yakın Eskişehirli seçmenin oyunu almışsınız ve bu millet size bizi muhalefet olarak temsil et demiş. Muhalefet olması için Meclis’e gönderilen bir vekilin iktidar partisine geçmesi ne etiktir ne ahlakidir. İstanbul İl Başkanlığı dönemimde bu tür arızaları da ortadan kaldıracak, Siyasi Partiler Kanunu’nu da bu mecraya taşıyacak bir güzel çalışma yaptık.”