İYİ Parti'den Ağıralioğlu'nun istifasının ardından ilk açıklama

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Yavuz Ağıralioğlu'nun resmi olarak istifa etmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 20:59
İYİ Parti'den Ağıralioğlu'nun istifasının ardından ilk açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun kararına İYİ Parti'den ilk açıklama geldi.

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, #TarihYazacağız"


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