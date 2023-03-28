İYİ Parti'den Ağıralioğlu'nun istifasının ardından ilk açıklama
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Yavuz Ağıralioğlu'nun resmi olarak istifa etmesinin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun kararına İYİ Parti'den ilk açıklama geldi.
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, #TarihYazacağız"
Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) March 28, 2023
Durum açık ve net.
46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, @iyiparti iktidar olacak.
Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener'in yanında dimdik duracağız.
Endişelenmeyin, #TarihYazacağız
En Çok Okunan Haberler
-
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İhale oyunları
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması