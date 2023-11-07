'Transfer'de çok konuşulacak 'teşvik' iddiası: Nebi Hatipoğlu parayı peşin almıştır

Yayınlanma: 07.11.2023 - 23:23

Güncelleme: 08.11.2023 - 00:14

Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun İYİ Parti’den AKP’ye transferi Meclis Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Nebi Hatipoğlu’nun güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili teşvik başvurusunun 25 Ekim’de onaylandığına dikkat çekerek, "Bugün “Hoş geldiniz!” dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır" dedi.

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu için AKP Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi tören düzenlendi. Hatipoğlu'na parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Meclis Genel Kurulu’nda katılım töreni ile eş zamanlı yaptığı konuşmada, "Şu an Genel Merkezimizde devam eden partimizin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından partimiz rozeti takılan ve aramıza katılan Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu’na “Hoş geldin” diyoruz ve başarılı bir çalışma dönemi diliyorum” dedi.

'BİR SİYASİ RÜŞVET VE YOZLAŞMA HİKAYESİ...'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis’te böyle bir “hoş geldin” kutlaması ile daha önce karşılaşmadıklarını belirterek, bunun siyasi nezakete uygun olmadığını söyledi. Usta, “Ben siyaseti bir iş kolu olarak görmüyorum, niye AKP’ye geçeyim?” demişti; demek ki kendisi öyle görmeye başladı, AKP’yi de bu anlamda uygun bir yer olarak görmüş olabilir. Grupta bir tören yapabilirsiniz ama burası Genel Kurul ve bütün siyasi partiler var. Bu yaptığınızı yadırgıyorum” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da "bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikâyesi anlatacağım” diyerek transfer sürecine dair iddialarda bulundu. İdris Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişinde Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş, “Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek bugün resmen AKP’ye katılmıştır" diye konuştu.

'NASIL BİR TRANSFERDİR BU?'

Hatipoğlu’nun AKP’ye geçişi için "Bu transfer bana göre şaibeli bir transferdir" diyen Toktaş bu sözlerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yani KAP’ın bir belgesi var, ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25’inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin “Hoş geldiniz!” dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye’de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?”

'EN PAHALI TRANSFER'

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda Hatipoğlu’na “Hoş geldin” sözlerine tepki gösteren Toktaş, “Siyasi bir başarı elde etmişçesine belki de bugüne kadarki en pahalı transferinize bugün “Hoş geldiniz” dediniz. Bu kapıdan henüz girmemiş, şu sıralara bakmaya utanacak birine bugün “Hoş geldiniz” dediniz. Milletin parasıyla, bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine “Hoş geldiniz” dediniz. Bu durum utanç vericidir, bu durum izaha muhtaçtır. Siyaseti bu denli yozlaştırmanızı büyük Türk milletinin takdirine bırakıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise Toktaş’a “Burada yaptığım bir nezakettir “Hoş geldin” karşılığıdır, yoksa ne pazarlık ne pazarlık ne başka hesap kitap; ben bilmem arkadaş bunları. O sırada oturduğu takdirde sen ona alkışlayacaksın, senin için iyi adam olacak; buraya geldiği takdirde kötü adam mı olacak?” sözleriyle yanıt verdi.

HATİPOĞLU: TEŞVİKLER BÖLGEYE VE YATIRIMA GÖRE STANDARTTIR

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap veren Nebi Hatipoğlu, "Sayın Hasan Toktaş konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AKPli, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik sizin ve partili trollerinizin yaydığı algıdaki gibi nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır" dedi.

Sn. @HasanToktasTR konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AK Partili, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu… — nebi hatipoglu (@NebiHatipoglu) November 7, 2023

Teşvikin 24 Mart'ta onaylandığını belirten Hatipoğlu, "Zaten bizim aldığımız teşvikinde onaylanması 24 Mart 2023 tarihlidir. Bu ülkede stratejik yatırım yapan herkese devletimizce sağlanan standart kolaylığı kişiye özel gibi anlatmak en hafif tabirle müfteriliktir. Sizi ve sizin gibi haysiyet düşmanlarını Yüce Türk Milleti'nin sarsılmaz vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.