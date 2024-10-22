İYİ Parti'den, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yanıt: 'Yarını bekleyin!'

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:15

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 'çözüm süreci' tartışmalarına değindi.

Bahçeli, "Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" dedi.

'YARINI BEKLEYİN'

Bahçeli'nin bu açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, terörist başları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz" dedi.

Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.



Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 22, 2024

'YİNE İTİRAZ EDERİZ'

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yeni bir 'Çözüm Süreci'ne, birincisine nasıl şiddetle karşı çıktıysak, yine itiraz ederiz" açıklaması geldi.