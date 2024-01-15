İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklaması: Kararımız çok net!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:11

Güncelleme: 15.01.2024 - 20:14

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı'nın ardından parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, temel gündem maddelerinin şehitler ve terörle mücadele olduğunu söyledi.

TSK'nın terör örgütü PKK'ya karşı cansiperane mücadele verdiğini vurgulayan Zorlu, Türk devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğünün, egemenliğinin cephedeki müdafisi olan Türk ordusunun, bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede onların yanında yer almanın, her Türk vatandaşının asli vazifesi olduğunu ifade etti.

'IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLARI DESTEKLİYORUZ'

Irak ile 378 kilometre, Suriye ile 911 kilometrelik sınır hattının korunması ve terör yuvalarının ortadan kaldırılmasının iç ve dış güvenlik açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zorlu, şunları söyledi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinde ileri teknolojiye sahip teçhizatlar tespit edilmesi, ele geçirilen mühimmatın boyutları gerek dış desteğin gerekse Irak-Suriye hattındaki destek koridorunun hala çalışmaya devam ettiğini göstermektedir. İYİ Parti olarak bir kez daha ifade etmek isteriz ki Irak'ın kuzeyindeki operasyonların yanındayız ve destekliyoruz. Buradaki terör yataklarının ivedilikle kurutulmasını istiyoruz."

'ŞAM İLE GÖRÜŞMELER BAŞLATILMALI'

Bölücü terör örgütü PKK ile mücadelenin bir Suriye boyutunun bir de uluslararası desteğinin bulunduğuna dikkati çeken Zorlu, bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara odaklanmış olunsa da stratejik tehdidin, Suriye'nin kuzeyinden geldiğini kaydetti.

Zorlu, "Meseleyi sığınmacı tehlikesiyle bir arada değerlendirdiğimizde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiğinin kurulmaması için gerekli adımların atılması ve hatta gerekiyorsa bu bataklığa karşı Şam ile görüşmelerin başlatılması göz önünde bulundurulmalıdır." dedi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ...

Suriye-Irak hattında terör örgütlerinin desteğinin ABD eliyle yönetildiğini ifade eden Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz TBMM'de Genel Kurul'da oylanmamış olan İsveç'in NATO üyeliği, bu mücadelemiz doğrultusunda değerlendirilmelidir. Biz, böyle bir gidişatı ve vahameti gördüğümüz için komisyonda 'hayır' oyu kullandık. Terör belasının üretim merkezi Kandil ise lojistik üssü de bellidir. Bugün terör örgütlerinin dış desteğiyle mücadeleden söz edenlerin, İsveç meselesinde sırtının üstüne yatması kabul edilebilir değildir."

Zorlu, "PKK terör örgütü ve siyasi uzantılarıyla, bu örgüte lojistik destek sağlayan, askeri eğitim veren, para ve insan kaynağı yaratan tüm unsurlarla ne pahasına olursa olsun mücadele edilmelidir. Vatan toprakları üzerinde kardeşlik hukukuyla birlikte yaşama iradesi gösteren Türk milletinin, ayrıştırma ve bölücülükle güçsüz kılınmasına asla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

Zorlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada, Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya'nın belediye başkanlığına seçilmesiyle ilgili soru üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Bizim kararımız çok açık ve nettir. Biz, 31 Mart'ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin alışılagelmiş bu ezberini bozmakta kararlıyız. Bilecik konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği, hatta gerçek dışı ifadeleri üzülerek takip ediyoruz. 2019 seçimlerinde ittifakla kazanılmış bir belediye, ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. Daha öncesinde de belediye içerisinde yapılan oylamalarda biz, CHP'nin Belediye Meclisi üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Ancak biz, artık yeni bir yolculuğa çıktık. İYİ Parti olarak kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bugün Bilecik'le, yarın belki sürpriz yerler olabilir. Bu konudaki kararlılığımızın devam edeceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum."

ANKARA VE İSTANBUL'DA ADAY ÇIKARACAKLAR MI?

Zorlu, İstanbul ve Ankara'da belediye başkan adaylarının belli olup olmadığına ilişkin soruya da "Ankara ve İstanbul adaylarımızı tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Adayımız çıktıktan sonra bu anketlerin tekrar yapılmasını arzu ederiz. Milletimizin karar vereceği bir seçimdir. Önemli olan bizim irademizin, aldığımız bu kararın hayata geçirilmesi" cevabını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehitlerin bilgisinin Milli Savunma Bakanlığınca duyurulmasının ardından önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, sonrasında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı telefonla aradığı bilgisini veren Zorlu, şunları kaydetti:

"Aynı kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nı da aradılar. Bu olay cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Hakan Fidan geri döndü ve Genel Başkanımızla sürece ilişkin bir istişare ve değerlendirmeleri oldu. Biz, bahsedildiği gibi ortak bildiri çağrımızı Cumhurbaşkanı ile görüşmeden sonra değil, cumartesi o çağrıyı yaptık. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı bizim aramamızın üzerinden Güvenlik Zirvesi'ne girmeden önce dönmüş ve Genel Başkanımız ile sürece ilişkin bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Terör ve terörle mücadele, milletimizin ortak kaygısı. Birlikte yaşam irademizin ayakta kalabilmesi için bu mücadeleyi kararlılıkla göstermemiz gereken bir alan. Genel Başkanımız bu çerçevede milli birlik açısından Cumhurbaşkanı'nı aramış, o da dönmüş, böyle bir görüşme yapılmıştır. Siyasi istismar yapılmaması gereken bir dönemden geçiyoruz."