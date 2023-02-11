İYİ Parti’den deprem bölgesi için 4 maddelik uyarı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 01:10

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 01:10

İYİ Parti'den yurttaşlara yapılan uyarılarda, "Bina proje, yapım ve denetim sorumluları hakkında cezai soruşturmaların akamete uğramaması için sorumlulara yurt dışı çıkış yasağı getirilmelidir. Deprem bölgesinde hırsızlık, yağma vb. olaylarla ilgili gerekli güvenlik ve adli tedbirler en kati şekilde uygulamaya konulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan ve partinin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan yazılı açıklamada, “Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalara ilişkin bazı yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığı bilgisi mevcuttur. Bu sebeple mağdur olan vatandaşlarımızın haklarını arayabilmeleri için alınması gereken acil önlemler konusunda yetkilileri uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uyarılar şöyle sıralandı:

"1- Bina yapı sorumluları hakkında hukuki ve cezai davaları açılabilmesi için enkazlar kaldırılmadan önce binaların adres ve tapu künyeleri belirtilerek karot vb. inşa numuneleri alınmalıdır.

2- Bina proje, yapım ve denetim sorumluları hakkında cezai soruşturmaların akamete uğramaması için sorumlulara yurt dışı çıkış yasağı getirilmelidir.

3- Deprem mağdurlarının hukuki başvurularında alınacak başvuru harç ve yargılama giderlerinden muaf tutulması için Adli Yardım Sistemi devreye sokulmalıdır.

4- Deprem bölgesinde hırsızlık, yağma vb. olaylarla ilgili gerekli güvenlik ve adli tedbirler en kati şekilde uygulamaya konulmalıdır."