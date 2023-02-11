Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 01:08

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 01:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 00.20'de Elazığ merkezde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 12.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.