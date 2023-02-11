Son Dakika... Elazığ'da deprem!

Merkez üssü Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 01:08
Son Dakika... Elazığ'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 00.20'de Elazığ merkezde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 12.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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