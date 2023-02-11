Son Dakika... Elazığ'da deprem!
Merkez üssü Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 00.20'de Elazığ merkezde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 12.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2023-02-11
Saat:00:20:38 TSİ
Enlem:38.566 N
Boylam:39.705 E
Derinlik:12.27 km
Detay:https://t.co/n8HkdcO8pc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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