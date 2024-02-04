İYİ Parti, Erdoğan'ın 'çay - simit' hesabını bugüne uyarladı

İYİ Parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çay simit' hesabından hazırladığı videoyu paylaştı. Videoda, Erdoğan'ın hesabı bugüne uyarlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:19
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında yaptığı ‘Çay-simit’ hesabı ile Tansu Çiller iktidarını eleştirmişti. İYİ Parti, kurumsal sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın hesabını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşması üzerine hazırlanan videoda, dönemin fiyatları yerine bugünün fiyatlarına yer verildi.

Partinin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda "Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım..." ifadeleri yer aldı. 

 


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