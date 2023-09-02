İYİ Parti'den HÜDA PAR'a sert tepki: Üniter yapı kırmızı çizgimizdir

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması” ve “anadilde eğitimin önündeki yasal ve anayasal engellerin kaldırılması” taleplerine bir yenisi eklendi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz da Kurmançça ve Zazacanın Türkçe gibi asli dillerinden olduğunu savunarak “Biz kardeşliği hem Türkçe hem Kürtçe hem de Arapça yazacağız” dedi.

(Kürşad Zorlu)

‘ÜNİTER YAPI KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

HÜDA PAR’ın açıklamalarına siyasilerden tepki geldi. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, “Türkçeyi değiştirmeye yeltenmek üniter yapıyı hedef almaktır. Bu kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.

Zorlu, HÜDA PAR’ın Türklükle ve Cumhuriyetin kazanımıyla sorunları olan bir yapı olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı’nın paydaşları bu yapıyı tam ortalarına yerleştirdiler. Şimdi de birer birer açığa düşüyorlar” açıklamalarında bulundu.

Bu tartışmaların eğitimi siyasetin kronik tartışmalarına kurban ettiğini söyleyen Zorlu, “Unutmayalım bu ülkede yaklaşık 100 yıl önce Köy Enstitüleri vardı. Birileri bu projeyi iyi okusun ve anlasın” ifadelerini kullandı.

(Şenol Sunat)

‘SUNİ GÜNDEM TARTIŞMALARI’

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise söz konusu açıklamaların “ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını” belirtti. Sunat, “Suni gündemlerdir. Marjinal kesimler gerici ve ayrılıkçı isteklerde bulunabilirler ancak aklıselim ve sağ duyulu insanlar bunları ciddiye almaz” dedi.

Sunat, Yapıcıoğlu’nun anadil açıklamalarına da değinerek “Anadilimiz ve eğitim dilimiz Türkçedir. Tartışılmaya açılsa da değiştirilemez. Farklı dilleri konuşan kesimler olabilir ama bir ülkenin bir dili olur” diye konuştu.

HÜDA PAR’ın anayasanın değiştirilmez ilk dört maddesini hedef aldığını vurgulayan Sunat, “Anayasanın ilk dört maddesinin virgülüne dokundurmayız” ifadelerini kullandı.