İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama: 'Bu konuda son bir kez yazmam gerekiyor...'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:48

Güncelleme: 18.12.2023 - 13:48

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner geçen günlerde istifa ettiğini duyurmuştu. Güner, yayımladığı istifa mektubunda 'İstanbul' vurgusu yapmıştı.

PARTİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmasının önemini vurgulayan Güner, partisine de eleştiriler yöneltmişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti’de başka istifaların da ardı arkası kesilmezken; Güner'den yeni bir açıklama geldi.

X hesabından paylaşımda bulunan Güner, “Değerli Dostlarım, bu konuyu uzatmak istemiyorum. (Hatta bu konuda birçok TV programından davet aldım, hepsini şu aşamada nazikçe reddettim: Çünkü kimseyi incitmek veya polemiklere girmek istemiyorum). Sadece yazılan bazı mesajlara ve spekülatif haberlere cevaben, bu konuda son bir kez yazmam gerekiyor” diyerek süreci anlattı.

Değerli Dostlarım, bu konuyu uzatmak istemiyorum. (Hatta bu konuda birçok TV programından davet aldım, hepsini şu aşamada nazikçe reddettim: Çünkü kimseyi incitmek veya polemiklere girmek istemiyorum). Sadece yazılan bazı mesajlara ve spekülatif haberlere cevaben, bu konuda son… — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) December 18, 2023

"HİÇBİR MAKAMI İŞGAL ETMİYORUM"

Güner, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir makamı “işgal” etmiyorum: Milletvekili değilim. [Anketlere göre seçilemeyecek bir sıradan aday olmama rağmen, seçimlerde canla başla çalıştım. Bunu herkes biliyor].

Hiçbir belediye başkanlığına aday değilim; olmayacağım.

Hiçbir başka makam, beklenti veya menfaat için bu kararı almadım. İlkesel bir karardı.

Hiçbir siyasi partiye “geçmiyorum”. Siyaseti asla bırakmayacağım ancak şu an için “tek adam sistemine” karşı, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, bağımsız bir hukukçu olarak mücadeleme devam edeceğim.

Hür ve müstakil şekilde seçime girmek, elbette ki her partinin hakkıdır. Ülkemizde 30 B.Ş, 51 İl belediye başkanlığı ve 1.389 diğer belediye başkanlığı var. Önerim, iktidara kaybedilme riski olan 5-6 Büyükşehirde veya -en azından- İstanbul-Ankara’da işbirliğiydi.

Yerelde (kısmi) seçim işbirliği bir “ittifak” değildir: Her parti kazandığı belediyeyi kendi yönetecektir.

Seçimler sonrası her partinin kendi görüşlerini anlatması için tam 4 yılı olacaktır.

Milletvekili seçimlerinde “nispi” seçim sistemi vardır; işbirliği yapılmayabilir. Ancak yerel seçimde; önde gelen kazanıyor. Yoksa neden AK Parti, MHP ve hatta Yeniden Refah bu kadar müzakere ediyor, işbirliği çözümleri arıyor? Neden?

Benim için en önemli konu: Mayıs Seçimlerinde büyük “moral çöküntüye” uğrayan muhalif seçmenin moralinin bir nebze düzeltilmesi; “her şey tamamen bitti” duygusundan kurtarılmasıdır. Yoksa demokrasi tamamen ölür. (Örneğin Rusya’da 2021 MV seçiminde halkın sadece yarısı oy kullandı: Halk “vazgeçti”, siyasete ve değişime olan ümidini kaybetti). İstifa mektubumda bu kapsamda özellikle İstanbul’un özel önemini anlatmaya çalıştım (burada tekrarlamayacağım). 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’da gelen çok zor zaferi riske atmamak için işbirliğini savundum.

Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum.

Tüm güzel mesajlarınız için tekrar içtenlikle teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.