İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama

İstanbul vurgusu yaptığı mektupla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Avukat Ece Güner'den yeni bir açıklama daha geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:55
İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner'den yeni açıklama
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, önceki gün yayımladığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Güner, yayımladığı istifa mektubunda 'İstanbul' vurgusu yaptı. 

PARTİSİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasının önemini vurgulayan Güner, partisine de eleştiriler yöneltti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Güner'in istifası gündemdeki yerini korurken; yeni bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Güner, "Değerli Dostlarım; o kadar çok mesaj/telefon aldım ki hepsine cevap vermekte zorlanıyorum. Çok duygulandım.  İYİ Parti’den arayan ve üzüldüğünü ama saygı duyduğunu söyleyen, 'dostluk kalıcıdır' diyen tüm dostlara da özellikle teşekkür etmek isterim. Bilmukabele. Buradan yorum yazan hepinize de çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.


İyi Parti Ece Güner

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