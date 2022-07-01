İYİ Parti'den istifa eden Ferhat Bebe, AKP’ye geçti
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ferhat Bebe partisinden istifa etmişti. Bebe, AKP saflarına katıldı.
Hilvan Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Ferhat Bebe, partisinden istifa etti. AKP'ye geçiş yapan Bebe'ye İl Başkanlığı'nda yeni partisinin rozeti takıldı.
AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Bebe'nin AKP'ye geçmesini 'hayırlı olsun' dilekleriyle karşıladı.
Kırıkçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Hilvan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ferhat Bebe nin AK Parti ailesine geçiş rozetini taktık. Hayırlı olsun."
Bebe'nin AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen katılım töreni sırasında Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AKP Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve partililer hazırda bulundu.
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