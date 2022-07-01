AKP'li Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sızdırılan fotoğrafları sonrası istifa etti
AKP'li Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bir kadınla çıkan fotoğrafları sonrası yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyurdu.
Sinop'taki Boyabat Belediyesi'nin AKP'li başkanı Şefik Çakıcı, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımların ardından istifa ettiğini duyurdu.
Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan Çakıcı, "kendisiyle uğraşanların savcılıkta ortaya çıkacağını" söyledi.
Belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyuran Çakıcı, “20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum” diye konuştu.
Çakıcı, konuşmasının devamında, “Bu kardeşinizin size yanlışı olmadı. Çirkin iftiralarla sürecin sonuna böyle getirdiler. Ama bunların hepsi savcılıkta ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.
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