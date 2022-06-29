MHP'li Ayengin, 'Türk milliyetçiliği bu değil diyerek' partisinden istifa etti

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:28

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı, daha sonra da 2018 yılında milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayengin, istifasını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve Ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim. Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç, hangi partili olduğumuzun hiç bir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle."

"BAHÇELİ'NİN BİLDİĞİ VARDIR DİYE SABRETTİM"

Yerel Afyon Türkeli gazetesi yazarı Ömer Mazi'nin köşe yazısında aktardığına göre Ayengin, istifa kararından önce Mazi'yi ziyaret ettiği bir sırada “Devlet Bahçeli’nin bir bildiği vardır diye bugüne kadar sabrettim. Ama artık yeter. Türk milliyetçiliği ve Atatürk milliyetçiliği bu değil. İstifa edeceğim” demişti.